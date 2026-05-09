Küçükçekmece'de kurşunlar havada uçuştu
Küçükçekmece'de sokakta husumetlileri ile karşılaşan motosikletli 2 kişi tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, bacağından yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi daha önceden husumetli oldukları kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan polis ekipleri ise olay yerine geldi. Polis ekiplerini farkeden şüpheliler kaçarken, bir kişi ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olayda bir iş yeri ve park halindeki 4 araca kurşunlar isabet etti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.