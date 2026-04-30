KTÜN'de sektör-öğrenci buluşmalarına katkı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Kimya Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen REACTXCHEM etkinliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Halil Cin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kuş ve Konya Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çelik: Üniversite-Sanayi İş Birliği Stratejik Bir Gerekliliktir

Açılışta konuşan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda bu bilgiyi sanayi ile buluşturan kurumlar olduğuna dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin sektörle doğrudan temas kurması, kariyer planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür etkinlikler, teorik bilginin pratikle bütünleşmesine katkı sunarken aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü de desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Kuş: Kimya Mühendisliği Çok Disiplinli Bir Bakış Açısı Gerektirir

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kuş ise konuşmasında, kimya mühendisliğinin sanayinin birçok alanında kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin güncel gelişmeleri takip etmeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri, mesleki donanımlarını artıracaktır. REACTXCHEM gibi etkinlikler bu anlamda önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi.

Konarılı: Genç Mühendis Adayları Ülkemizin Geleceğidir

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı da konuşmasında gençlerin üretim süreçlerine daha aktif katılımının önemine değinerek, “Sanayi ile üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bugünün öğrencileri, yarının üretim gücünü oluşturacaktır” şeklinde konuştu. Öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan REACTXCHEM etkinliği, gün boyunca sektörün önde gelen firma temsilcilerinin katılımıyla devam etti. Katılımcılar, gerçekleştirilecek oturumlar ve paylaşımlar aracılığıyla sektör deneyimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.