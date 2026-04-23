 KTÜN'de rektörlük koltuğu minik sahibini ağırladı

Minik rektör, bu deneyimin kendisi için oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, “Biz çocuklar, yarının bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri ve yöneticileri olacağız. Çok çalışarak, üreterek ve birbirimize destek olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Eğitimle, bilimle ve kardeşlikle güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyoruz.” dedi.

Programda konuşan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ise 23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çekerek, bu özel günün çocukların hayal gücünü ve vizyonunu ortaya koymak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Minik rektörün özellikle teknoloji, bilim ve yapay zekâ alanındaki düşüncelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, çocukların hayallerini desteklemenin ve onlara daha güçlü bir gelecek hazırlamanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

KTÜN Gelişim Yerleşkesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen etkinliğe minik öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya ile Genel Sekreter Kâmil Gök de katılım sağladı.

Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerin anı defterine yazılması, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve minik öğrencilere hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.