Konyaspor'un gol raporu! 2. yarılar dikkat çekiyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlanırken, takımlar geride kalan 306 maçta gollerin çoğunluğunu müsabakaların ikinci yarılarında attı. Süper Lig'de mücadele eden 18 ekip, bu sezon toplam 812 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 350'si ilk, 462'si ise ikinci yarılarda kaydedildi. Konyaspor da ikinci yarıda en çok gol atan takımlar arasında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, ilk devrelerde 17 gol atarken, ikinci yarılarda ise 26 kez gol sevinci yaşadı.

Konyaspor, 1. dakikada bir kez gol sevinci yaşarken, 16 ile 30. dakikalar arasında 11 gol buldu. 31 ile 45. Dakikalar arasında rakip fileleri 3 kez havalandıran Anadolu Kartalı 45 artıda da 2 kez gol sevinci yaşadı. Konyaspor maçların ikinci yarılarında daha çok pozisyon üreterek daha çok gol bulan ekip oldu. Yeşil-beyazlılar, 46 ile 60. dakikalar arasında 7, 61 ile 75. dakikalar arasında 3, 76 ve 90. dakikalar arasında da 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Konyaspor 90 artı ve uzatmalarda da 4 gol atarak kritik puanları hanesine yazdırdı.