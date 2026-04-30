Konyaspor, Rize'de ilk peşinde!

Yeşil-beyazlılar, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 16 lig maçında Rizespor'u mağlup edemedi

Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor, yarın Rizespor deplasmanında ilk galibiyetini alarak 16 maçlık deplasman fobisine son vermeyi hedefliyor.
  • Yeşil-beyazlılar, bugüne kadar Rizespor'a konuk olduğu 16 lig maçında 6 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti, hiç galibiyet yaşayamadı.
  • Anadolu Kartalı, Rizespor ile oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayarak 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı; seriyi 5'e çıkarmayı amaçlıyor.

Tümosan Konyaspor, yarın konuk olacağı Rizespor’u mağlup ederek fobiye son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz bugüne kadar Karadeniz ekibiyle deplasmanda oynadığı hiçbir maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Anadolu Kartalı, ligde 16 kez Rizespor’a konuk olurken, bu müsabakalarda 6 yenilgi ve 10 beraberlik elde etti. Konyaspor ayrıca rakibiyle oynadığı son 4 maçta ise mağlup olmadı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Konyaspor, bu rekabette daha uzun son yenilmezlik serisini Ocak 2015-Ekim 2018 arasında (7 maç) elde etmişti. Konyaspor, yarınki maçtan zaferle ayrılarak hem rakibine karşı ilk deplasman zaferini elde etmek, hem de seriyi 5’e çıkarmayı hedefliyor. 

Konyaspor, Rize yolcusu
Konyaspor, Rize yolcusu
Bakmadan Geçme

Konyaspor, 2022'den sonra 4'te 4 yapabilecek mi?
Konyaspor, 2022’den sonra 4’te 4 yapabilecek mi?
Konyaspor, Rize'de ilk peşinde!
Konyaspor, Rize’de ilk peşinde!
Konya'da ilginç yöntem: Çobansız hayvancılık!
Konya’da ilginç yöntem: Çobansız hayvancılık!
Konya 'GES' yatırımlarıyla lider oldu
Konya 'GES' yatırımlarıyla lider oldu
Bilge Kral'ın kızı Konya'da konuştu
Bilge Kral'ın kızı Konya'da konuştu
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı! Konyaspor, Rize virajında
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı! Konyaspor, Rize virajında