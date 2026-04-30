Konyaspor, Rize’de ilk peşinde!

Tümosan Konyaspor, yarın konuk olacağı Rizespor’u mağlup ederek fobiye son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz bugüne kadar Karadeniz ekibiyle deplasmanda oynadığı hiçbir maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Anadolu Kartalı, ligde 16 kez Rizespor’a konuk olurken, bu müsabakalarda 6 yenilgi ve 10 beraberlik elde etti. Konyaspor ayrıca rakibiyle oynadığı son 4 maçta ise mağlup olmadı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Konyaspor, bu rekabette daha uzun son yenilmezlik serisini Ocak 2015-Ekim 2018 arasında (7 maç) elde etmişti. Konyaspor, yarınki maçtan zaferle ayrılarak hem rakibine karşı ilk deplasman zaferini elde etmek, hem de seriyi 5’e çıkarmayı hedefliyor.