Konyaspor'dan İl Emniyet Müdürü Koç'a çiçek
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, şehirde görevine başlayan Necmettin Koç'a Fenerbahçe maçı öncesinde çiçek takdim etti
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, şehirde görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u ziyaret etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ziyaretin Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, Başkan Atiker’in İl Emniyet Müdürü Koç’a çiçek takdim ettiği ifade edildi. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, yeni görevinde Necmettin Koç’a başarı temennilerinde bulunuldu. Ayrıca Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde de İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tribünleri dolaşarak taraftarları selamladılar.