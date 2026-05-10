Konyaspor'dan İl Emniyet Müdürü Koç'a çiçek

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, şehirde görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u ziyaret etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ziyaretin Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, Başkan Atiker’in İl Emniyet Müdürü Koç’a çiçek takdim ettiği ifade edildi. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, yeni görevinde Necmettin Koç’a başarı temennilerinde bulunuldu. Ayrıca Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde de İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tribünleri dolaşarak taraftarları selamladılar.