Konyaspor'dan Ankara'ya çıkarma

Konyaspor yönetimi Ankara'ya çıkarma yaptı. Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yüksek, geçtiğimiz günlerde Konya'dan Ankara'ya atanmıştı. Konyaspor heyeti daha sonra Konyalı olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Nazik kabullerinden ve Konyaspor’a katkılarından dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkürlerini ileten Başkan Atiker, "Konyaspor camiası olarak, Sayın Bakanımızın desteğini yanımızda hissetmek, hepimize güç veriyor. Sayın Bakanımıza, bizlere gösterdiği nazik ev sahipliğinden dolayı kulübümüz ve taraftarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Ziyaretlerde Konyaspor'un Türkiye Kupası'na yükselmesi ana gündem maddesi okurken, yeşil-beyazlı takımdaki son durum ve geleceğe yönelik planlar da görüşüldü. Ziyaretlerde İkinci Başkan Ali Kaya, Başkan Vekillerinden Mahmut Karabulut, Lütfi Can Başaran, Süleyman Oğuz ve Targun Polat hazır bulundu.