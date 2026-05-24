Konyaspor'dan 1922 Akşehirspor'a kutlama
Konyaspor, 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren 1922 Akşehirspor için kutlama mesajı yayımladı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off finallerinde Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü golsüz biten normal sürenin ardından uzatma bölümünde 1-0 mağlup eden 1922 Akşehirspor, 3. Lig'e adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor’un ardından profesyonel liglerde Konya’yı temsil eden ikinci takım olacak. Konyaspor Kulübünden yayınlanan kutlama mesajında, “Bölgesel Amatör Lig play-off finallerinde rakibini 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren 1922 Akşehir Spor Kulübü’nü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 1922 Akşehirspor Kulübü Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ı, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri 3. Lig'de başarılar diledi.