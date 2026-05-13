Konyaspor'da Nagalo kalacak mı?

Yeşil-beyazlıların kiralık stoperi Nagalo'nun yeni sezonda takımda kalması adına Türkiye Kupası finali sonrasında kulübüyle masaya oturulacak

Tümosan Konyaspor yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Adamo Nagalo’yu takıma kazandırmak istiyor. Burkina Fasolu stoper, sergilediği performansla hem teknik heyetten, hem de taraftardan tam not alırken, yeni sezonda da yeşil-beyazlı formayı giymesi adına ya kiralık, ya da bonservisiyle alınması konusunda girişimde bulunulacak.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Olay TV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada, "Nagalo ile yola devam etmek istiyoruz. Kupa finali sonrası kulübü ile görüşeceğiz. Kendisi Konya'da çok mutlu. Burayı sevdiğini ve burada devam etmek istediğini söyledi. Geldiği takımın hocası ile sorun yaşıyordu orada oynayamadığı için buraya gelmişti. Aynı hoca orada devam ediyor. PSV, Hollanda da şampiyon oldu. Muhtemelen Nagalo'yu yeni sezonda düşünmeyecektir. Nagalo'yu gelecek sezon buraya bir şekilde kazandırmak için çalışacağız. PSV'ye 7 Milyon Euro'ya transfer olmuş bir oyuncu. Kısa süre içinde görüşmelere başlayacağız. Kupa finalinde kadroda olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi. 

