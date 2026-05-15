Konyaspor'da Kayseri mesaisi! Kramer takıma döndü
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu son hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Tümosan Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Çarşamba günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar dünü tek idmanla değerlendirdi. Çelikkayalar Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve dar alanda top tekniğine dayalı oyun ile başladı. Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer’in takımla birlikte çalıştığı antrenman, yüksek tempolu koşu ve turnuva maçları ile sona erdi. Konyaspor bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Anadolu Kartalı cumartesi günkü idman sonrasında ise Kayseri’ye giderek maç saatini bekleyecek. Konyaspor sezonun son maçını kazanarak ligi 3 puanla noktalamak istiyor.