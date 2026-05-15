  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'da Kayseri mesaisi! Kramer takıma döndü

Konyaspor'da Kayseri mesaisi! Kramer takıma döndü

Yeşil-beyazlılar bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek

Konyaspor'da Kayseri mesaisi! Kramer takıma döndü
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu son hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Tümosan Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Çarşamba günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar dünü tek idmanla değerlendirdi. Çelikkayalar Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve dar alanda top tekniğine dayalı oyun ile başladı. Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer’in takımla birlikte çalıştığı antrenman, yüksek tempolu koşu ve turnuva maçları ile sona erdi. Konyaspor bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Anadolu Kartalı cumartesi günkü idman sonrasında ise Kayseri’ye giderek maç saatini bekleyecek. Konyaspor sezonun son maçını kazanarak ligi 3 puanla noktalamak istiyor. 

Hüseyin Turgut

Bakmadan Geçme

Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Merkez Bankası başkanı Konya'da! Karahan'dan Altay'a ziyaret
Merkez Bankası başkanı Konya’da! Karahan’dan Altay’a ziyaret
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü