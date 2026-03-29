Konyaspor'da bir günlük ara

SÜPER Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına bir günlük ara verecek. 25 Mart Çarşamba gününden bu yana zorlu Samsunspor maçına hazırlanan Anadolu Kartalı, 30 Mart Pazartesi gününü izinli geçirecek. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde tempolu bir çalışma programını geride bırakan Konyaspor, geride kalan antrenmanları kondisyon ve savunma ağırlıklı çalışmalarla değerlendirdi. 30 Mart Pazartesi günü dinlenecek olan Anadolu Kartalı, 31 Mart Salı günü öğleden sonra yeniden toplanacak ve Samsunspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Hafta boyunda günde tek antrenman gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, cumartesi günü uçakla Samsun’a giderek kampa girecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmek ve iyice rahatlamak istiyor.