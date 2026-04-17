Konyaspor'da Berkan ve Tunahan forma giyemedi

Tümosan Konyaspor'da Tunahan Taşçı ve Berkan Kutlu sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında forma giyemedi. Tendon yaralanması tespit edilen Tunahan'ın kalan süreçte oynaması beklenmiyor.

Maç öncesi Konyaspor Kulüp Doktoru Oğuzcan Gökçay yaptığı açıklamada, “Antrenman sırasında ağrı hisseden futbolcumuz Tunahan Taşçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ön uyluk bölgesinde (Rectus Femoris) tendon yaralanması tespit edilmiştir.

Antrenman sırasında yine ağrı hisseden futbolcumuz Berkan Kutlu'nun ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (Soleus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, Antalyaspor maç kadrosunda yer almayacaklardır” ifadelerine yer verildi.