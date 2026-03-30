Konyaspor bugün dinleniyor, Palut açıklamalar yapacak

SÜPER Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına bir günlük ara verdi. 25 Mart Çarşamba gününden bu yana zorlu Samsunspor maçına hazırlanan Anadolu Kartalı, bugünü dinlenerek geçirecek. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde tempolu bir çalışma programını geride bırakan Konyaspor, antrenmanları kondisyon ve savunma ağırlıklı çalışmalarla değerlendirdi. Anadolu Kartalı, 31 Mart Salı günü sat 12.00’de Kayacık Tesislerinde yeniden toplanacak ve Samsunspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Hafta boyunda günde tek antrenman gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, cumartesi günü uçakla Samsun’a giderek kampa girecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmek ve iyice rahatlamak istiyor. Ayrıca Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yarınki idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.