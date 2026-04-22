Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek
Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Fenerbahçe'yi çeyrek finalde saf dışı bırakarak, Türkiye Kupası'nda beşinci kez yarı finale katılma hakkı elde etti
Kupada bu sezon hiç yenilmedi
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda beşinci kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, dün çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi taraftarının desteğiyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı. Anadolu Kartalı, bu başarısıyla kupada beşinci kez yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti. Bu sezon kupa macerasına 3. turda 12 Bingölspor’u 4-2 yenerek başlayan yeşil-beyazlılar, ardından Muşspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırmıştı. Yeni statülü kupada ilk maçını Antalyaspor ile oynayan ve rakibini 1-0 mağlup eden Konyaspor sırasıyla Bodrum FK’yı 2-1, Aliağa’yı 5-0 ve Eyüpspor’u 1-0 yenerek namağlup olarak çeyrek finale çıktı.
2016-2017 sezonunda kupayı kazanmıştı
Çeyrek finalde de Fenerbahçe’yi tek golle yenen Konyaspor, bu sezon Türkiye Kupası’nda oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. Konyaspor kupada 18 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda ise Başakşehir ile final oynamıştı. Anadolu Kartalı, Eskişehir’de oynanan finalde normal süresi ve uzatmaları 0-0 beraberlikle tamamlanan maçta Başakşehir’i penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine getirmişti. Konyaspor, bu sezon da finali görerek kupayı ikinci kez havaya kaldırmayı hedefliyor.