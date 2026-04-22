Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek

Kupada bu sezon hiç yenilmedi

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda beşinci kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, dün çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi taraftarının desteğiyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı. Anadolu Kartalı, bu başarısıyla kupada beşinci kez yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti. Bu sezon kupa macerasına 3. turda 12 Bingölspor’u 4-2 yenerek başlayan yeşil-beyazlılar, ardından Muşspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırmıştı. Yeni statülü kupada ilk maçını Antalyaspor ile oynayan ve rakibini 1-0 mağlup eden Konyaspor sırasıyla Bodrum FK’yı 2-1, Aliağa’yı 5-0 ve Eyüpspor’u 1-0 yenerek namağlup olarak çeyrek finale çıktı.

2016-2017 sezonunda kupayı kazanmıştı

Çeyrek finalde de Fenerbahçe’yi tek golle yenen Konyaspor, bu sezon Türkiye Kupası’nda oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. Konyaspor kupada 18 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda ise Başakşehir ile final oynamıştı. Anadolu Kartalı, Eskişehir’de oynanan finalde normal süresi ve uzatmaları 0-0 beraberlikle tamamlanan maçta Başakşehir’i penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine getirmişti. Konyaspor, bu sezon da finali görerek kupayı ikinci kez havaya kaldırmayı hedefliyor.