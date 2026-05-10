Konyaspor 3 gün dinlenecek
Yeşil-beyazlılar, yorucu geçen maç trafiği nedeniyle Fenerbahçe karşılaşması sonrasında 3 günlük izne ayrıldı
Tümosan Konyaspor’da futbolculara 3 gün izin verildi. Süper Lig ile Türkiye Kupası’nda yorucu ve yıpratıcı maçlar oynayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşması sonrasında dinlenme fırsatı bulacak. Konyaspor teknik heyeti, Fenerbahçe yenilgisinin ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Anadolu Kartalı, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30’da Kayacık Tesislerinde toplanacak ve sezonun son maçı olan Kayserispor hazırlıklarına başlayacak.
Konyaspor’da yorucu geçen maç trafiği nedeniyle artan sakatlıkları da göz önüne alınarak takıma 3 gün izin verilirken, yeşil-beyazlılar sezonun son maçını kazanarak Türkiye Kupası finali öncesinde moral ve özgüven tazelemek istiyor. Kayserispor-Konyaspor müsabakası 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.