Konyalı vekil TBMM'deki kritik görevde rol alacak
Okullarda meydana gelen şiddet olaylarına karşı TBMM bünyesinde kurulan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üye seçimine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede Konyalı vekil de yer aldı.
Haberin Özeti
TBMM'nin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen şiddet olayları ile çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklerin tüm yönleriyle ele alınarak çözüm bulma ve yaşanabilecek olası tehlikelerin önüne geçme amacıyla kurulan "Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu" üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, komisyon 22 üyeden oluşuyor ve başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve katipliğine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.
Konyalı Vekile Kritik Görev
Çalışma süresi 3 ay olan ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek komisyonun üyelerinin içinde Ak Parti Konya Milletvekili Latif Selvi'de yer aldı. Komisyonun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
“AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili , Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri; CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın.”