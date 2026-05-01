Konyalı vekil TBMM'deki kritik görevde rol alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu komisyon 3 ay süreyle görev yaparak çözüm önerileri sunacak.

TBMM, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul şiddeti ile dijital riskleri araştırmak üzere 22 üyeden oluşan bir komisyon kurdu.

TBMM'nin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen şiddet olayları ile çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklerin tüm yönleriyle ele alınarak çözüm bulma ve yaşanabilecek olası tehlikelerin önüne geçme amacıyla kurulan "Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu" üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, komisyon 22 üyeden oluşuyor ve başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve katipliğine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

Konyalı Vekile Kritik Görev

Çalışma süresi 3 ay olan ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek komisyonun üyelerinin içinde Ak Parti Konya Milletvekili Latif Selvi'de yer aldı. Komisyonun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: