Konya BŞ. seride 1-0 öne geçti

TBL'de Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off çeyrek final serisi ilk maçında evinde Fenerbahçe Koleji'ni 102-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

  • Konya Büyükşehir Belediyespor, TBL play-off çeyrek final serisi ilk maçında evinde Fenerbahçe Koleji'ni 102-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
  • Sarı-siyahlı ekipte New Williams 33, Chris Coffey 22 ve Alp Karahan 21 sayıyla öne çıkarak 16 üçlük isabetiyle galibiyete ulaştı.
  • Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak; Konya Büyükşehir Belediyespor bu maçı kazanırsa yarı finale yükselecek.

Basketbol 1. Ligi’nde play-off çeyrek final serisi heyecanı başladı. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji ile eşleşmişti. Konya’da oynanan serinin ilk maçında Büyükşehir güldü. Sarı-siyahlı ekip, ilk çeyreğin ortasından itibaren skor üstünlüğünü eline aldı ve mücadeleden 102-80 galip ayrıldı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Konya BBSK, ilk yarıyı da 52-32 önde tamamladı. 16 üçlük isabeti bulan temsilcimiz, skorer oyuncuları ile rahat bir galibiyet alarak seride 1-0 öne geçti.

Konya Büyükşehir Belediyespor’da New Williams 33 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Chris Coffey 22 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Alp Karahan 21 sayı, 2 asist, 3 top çalma, Ege Havsa da 11 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma oynadı. Fenerbahçe Koleji’nde ise Demircan Demir 15 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Holland Woods 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Brandon Medley 10 sayı, 8 ribaunt, Bartu Encü 13 sayı, 3 asist, Ersin Erfa da 18 sayı kaydetti. Serinin ikinci mücadelesi 3 Mayıs Pazar günü saat 16.30’da İstanbul’da oynanacak. Büyükşehir, maçtan galibiyetle ayrılırsa yarı finale yükselecek.

