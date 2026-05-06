Konyalı kuyumculardan vatandaşlara uyarı

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Tahir Azman, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Azman, “Son dönemde bazı kampanya ve tanıtımlarda oluşturulan “çadır / dev indirim / maliyetine satış” algısının, vatandaşlarımız tarafından dikkatle değerlendirilmesi önem arz etmektedir.”dedi.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Tahir Azman, yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu. Azman, yüzeysel fiyat yorumlarının yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, “Kıymetli maden ve mücevher ticareti; yalnızca fiyat telaffuz edilerek değil, ayar, milyem, işçilik, sertifikasyon, taş kalitesi, fire, üretim standardı ve teknik uzmanlık gibi birçok profesyonel kriter üzerinden değerlendirilmesi gereken özel bir alandır.

Bu nedenle; Mesleki yeterlilik, teknik eğitim ve sektör tecrübesi olmaksızın yapılan yüzeysel fiyat yorumları, kamuoyunda yanıltıcı bir “ucuzluk” algısı oluşturabilmekte; ancak ürünün gerçek değeri konusunda sağlıklı bir kıyas sunmamaktadır.”şeklinde konuştu.

İndirim Söylemine İtibar Etmeyin

Başkan Azman açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki: Bir ürünün yüksek sesle pazarlanması, onun avantajlı olduğu anlamına gelmez. Gerçek değer; bağırarak değil, bilgiyle ölçülür. Kuyumculuk; Güven, uzmanlık, tecrübe ve teknik denetim gerektiren bir meslektir.

Bu sebeple tüketicilerimizin alışverişlerinde yalnızca kampanya söylemlerine değil; ürünün niteliğine, ayarına, sertifikasına ve satıcının mesleki güvenilirliğine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği olarak; Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, etik ticaretin korunması ve tüketici güveninin sağlanması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. İndirim söylemine değil, bilginin ve güvenin ışığına itibar ediniz.”