Konya'da emekli zabıta memuru pansiyonda ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Boyacıali Mahallesi bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli zabıta memuru olduğu öğrenilen Cengiz K.’den bir süredir haber alamayan ve durumundan şüphelenen şahsı tanıdıkları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.