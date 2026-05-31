Konya ve çevre illerde bayram tatilinin son gününde yoğun denetim

Bayram tatilinin son gününde önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da trafik ekipleri yoğun denetim yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir Kara yolunda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri araçları durdurarak hem kontrolden geçiriyor hem de uyarılarda bulunuyor.

Meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla bayram tatili dönüş trafiği yoğunluk nedeniyle sıkılaştırılan denetimlerde sürücüler de uyarılıyor. Özellikle aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı sollama gibi trafik kurallarının hatırlatıldığı uygulamalarda kural ihlali olan sürücülere de ceza kesiliyor. Uygulamalar aralıksız olarak tüm yollarda devam ediyor.