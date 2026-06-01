Konya takımından kritik çağrı!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olarak yeni sezonda 3. Lig’de mücadele etme hakkını elde eden Konya ekibi 1922 Akşehirspor’da kritik toplantı bugün yapılacak. Kulübün geleceğinin masaya yatırılacağı ve yeni bir yapılanmanın adımının atılacağı toplantı, Akşehir Kültür Merkezinde saat 20.00’de başlayacak. Akşehir Belediye ve kulüp Başkanı Nuri Köksal, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“20 yıl aradan sonra 3. Lig'e çıkan 1922 Akşehirspor kulübümüzün ligde kalıcı olması ve daha üstün başarıları Akşehir'imize yaşatması için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Her türlü farklıklarımızı kenara bırakıp kenetlenmeliyiz. Profesyonel ligde yasalar gereğince Belediyemiz ve şirketi maddi destek veremeyecektir. Benim başkanlığım da yine aynı nedenle sona erecektir. 3. Lig'in gerektirdiği maddi, idari ve manevi sorumluluğu üstlenecek olan yeni bir yönetim ile profesyonel sponsorlara ihtiyaç vardır”.

“1 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de tüm Akşehirspor gönüldaşlarını AKM’de yapılacak toplantıya çağırıyorum. Bu davete icabet memleket görevidir. Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem'in himayelerinde, Kaymakamımız Sayın Mustafa Yiğit ve İlçe protokolü, tüm siyasi partilerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere tüm odalarımız, Sivil Toplum Örgütlerimiz, İş İnsanlarımız ve esnaflarımız, spor insanlarımız, Batı Cephesi taraftar grubu ile sporsever halkımız ve basın kuruluşlarımız davetlidir. Gelin 20 yıl aradan sonra gelen bu kupayı yerde bırakmayalım”. Öte yandan kulübe gelir sağlamak adına bağış kampanyası başlatılırken, kulüp Başkanı Nuri Köksal, 100 bin TL’lik bağış yaptığını açıkladı.