Konya'nın Masra Bahçesi örnek dairesini açtı

Konya’nın hızla gelişen bölgelerinden Selçuklu Sancak Mahallesi’nde yükselen Masra Bahçe projesi, hem konumu hem de sunduğu yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor. Konya’da konut arayışında olanlar için yeni projeler yalnızca birer yapıdan ibaret değil, aynı zamanda yaşam tarzını belirleyen önemli bir tercih haline geliyor. Özellikle Selçuklu bölgesinde son yıllarda artan nitelikli konut projeleri hem şehir merkezine yakınlık hem de modern yaşam beklentilerine cevap verme noktasında dikkat çekiyor. Bu kapsamda Sancak Mahallesi’nde yükselen ve örnek dairesi hazır olan Masra Bahçe projesi, sakinliği, ulaşım avantajı ve planlı yaşam kurgusuyla öne çıkan yeni adreslerden biri olarak gösteriliyor.

YÜZDE 60 TAMAMLANDI, HEDEF YILSONU TESLİM

Sancak Mahallesi Sukunet Sokak’ta inşa edilen projenin şu an itibarıyla yüzde 60’ı tamamlandı. İnşaatta kaba yapı büyük ölçüde tamamlanırken, örnek dairenin bitirilmesiyle birlikte ince işçilik sürecine geçildi. Adem Bulut İnşaat, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve yıl sonuna doğru teslimlerin başlamasının hedeflendiğini duyurdu. Toplamda 96 daireden oluşan Masra Bahçe, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Proje, “96 daire, farklı yaşam hikâyesi” mottosuyla her ailenin kendi düzenini kurabileceği bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Aynı zemin üzerinde yükselen 6 blok, farklı hayatlara ev sahipliği yapacak şekilde planlandı.

YATAY MİMARİ VE SAMİMİ YAŞAM ALANLARI

Sadece 3 katlı yapısıyla dikkat çeken proje, yüksek katlı yapılaşmadan uzak, daha sakin ve samimi bir yaşam vadeden yatay mimari anlayışıyla öne çıkıyor. Geniş cepheler, bol gün ışığı alan daireler ve ferah iç mekanlar, Masra Bahçe’nin öne çıkan mimari detayları arasında yer alıyor. Projede sadece konut değil, yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek detaylar da düşünüldü. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve geniş yeşil alanlar site sakinlerine nefes aldıracak bir çevre sunuyor. Ayrıca kapalı otopark, 7/24 güvenlik sistemi ve güvenlik görevlisi ile site içi yaşamın konforu artırılıyor. Elektrikli araç kullanıcıları için şarj istasyonu da projeye eklenen dikkat çekici detaylardan biri.

DOĞRU KONUM, GÜÇLÜ YATIRIM POTANSİYELİ

Masra Bahçe’nin en önemli avantajlarından biri de lokasyonu. İstanbul Yolu’na ve şehir merkezine yakınlığı sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayan proje aynı zamanda yatırım açısından da cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bölgenin gelişim potansiyeli projenin değerini her geçen gün artırıyor. Projede her detay, kullanıcıların yaşam kalitesini artırmak üzere planlandı. Fonksiyonel yerleşim planları, kullanışlı alanlar ve doğayla iç içe bir yaşam konsepti, Masra Bahçe’nin temel yaklaşımını oluşturuyor. “Her şey yerli yerinde” anlayışıyla şekillenen proje, hem konfor hem de estetik açısından dengeli bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Konya’da yeni bir yaşamın kapılarını aralayan Masra Bahçe, sade ama nitelikli yapısı, güçlü konumu ve sosyal olanaklarıyla yılın dikkat çeken konut projeleri arasında yerini alıyor. Yılsonuna doğru tamamlanması planlanan proje, hem oturum hem de yatırım amacıyla değerlendirilmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

