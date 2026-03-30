Konya'nın ilçesi beyaza büründü
Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe genelini beyaz örtüyle kapladı.
Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplanırken, ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde kar manzaraları oluştu. Vatandaşlar güne kar sürpriziyle başlarken, özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlemlendi. Kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.