Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 31 Mart Salı

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 31 Mart Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar.

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

31.03.2026 09:00 - 31.03.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17466. Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİARPAÇAY Sokak 

 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

31.03.2026 09:00 - 31.03.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALTIPARMAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİASARÇAYI Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBUZLUKBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİİNCİRLİK Sokak 
31.03.2026 13:00 - 31.03.2026 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİABDİTOLLU HÜSEYİN AĞA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALAIŞIK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALAY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİASARÇAYI Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAŞAMA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAŞIK ZEHRİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBADEM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCANGÜL Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİZGİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇOKOKUR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDARGIN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİFEVZİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİFINDIKÇI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜLSEVEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHÜRMET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİIĞDIR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKAFTAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKAMİL YAYLALI CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKİRAZCI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKOÇYAKA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKUMAŞCILAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSEMAZEN Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT EROL OLÇOK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞENDİLLİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTAPUCULAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTAŞDELEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTEPEOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTESİSLİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİULUĞBEYLİ Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALTIPARMAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİANIL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİASARÇAYI Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAYVERDİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİREY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBUZLUKBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCİVANPERÇEMİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDOST Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGEREDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİİNCİRLİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAMİL YAYLALI CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMALASLI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMARİFET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMEŞREP Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİOSMAN HAMDİ EFENDİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSARI HOCA Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSOHBET Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİTEKİNELLER Sokak 
