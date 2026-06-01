Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 2 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ASMALIBAĞ Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ÇAYIRHAN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ILGIN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KARARNAME Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KAZAKİSTAN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ÖZBAYLAR Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ZİKKUVVET Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BEDRİYE Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLÜZAR Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜZYURDU Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İSMET Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KARACABAŞVELİ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KÖŞK Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ RAMAZAN Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SÜLÜKLÜ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ATAY Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ BAYRAMOĞLU Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU Caddesi KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EŞMELİ Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GURBET Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GÜRTUNA Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YÜCELER Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇİÇEK SOKAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ORMANKAYA Sokak KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ İLBEYİ Sokak KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ MECİT Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ AĞRILI Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ BAYINDIR Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ GÖLKAYA Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ HASANKALE Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ MERDAN Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ TEŞVİK Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ YUSUF İZZETTİN Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ ZİYNETLİ Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21971. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22019. Sokak KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ KEKREKAŞI KümeEvleri KONYA KARATAY AĞSAKLI MAHALLESİ AĞSAKLI Caddesi KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ AŞEVİ Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ BÖLÜKBAŞI Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ HACI GELEN Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ KAYAKÖPRÜ Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ SIVALI Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ YEŞİLOBA Sokak KONYA KARATAY EMİRGAZİ MAHALLESİ YUSUF İZZETTİN Sokak