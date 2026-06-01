Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü

Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 02.06.2026 08:30 - 02.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ASMALIBAĞ Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ÇAYIRHAN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ILGIN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KARARNAME Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KAZAKİSTAN Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ÖZBAYLAR Sokak KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ZİKKUVVET Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BEDRİYE Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLÜZAR Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜZYURDU Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İSMET Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KARACABAŞVELİ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KÖŞK Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ RAMAZAN Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SÜLÜKLÜ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak 02.06.2026 13:00 - 02.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ATAY Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ BAYRAMOĞLU Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU Caddesi KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EŞMELİ Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GURBET Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GÜRTUNA Sokak KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YÜCELER Sokak