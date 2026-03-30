Konya mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek oluyor

Meram Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tayyip Sarı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Konyalı sanayiciler, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler katıldı.



Programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Salonda bulunan meslek liseli gençlere seslenen Başkan Büyükeğen, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sadece atölyelerde meslek öğrenmediğini, aynı zamanda Konya’nın ve ülkenin geleceğini inşa ettiklerini söyleyerek, “Bugün atölyelerde öğrendiğiniz, uyguladığınız her bilgi, kazandığınız her beceri; yarın bir fabrikanın, bir markanın, dolayısıyla güçlü bir ekonominin temelini oluşturacak. Güçlü Türkiye, güçlü üretimle; güçlü üretim ise nitelikli insan kaynağıyla mümkün. İşte o kaynağın en kıymetli temsilcileri gençlerimiz. Biz sanayiciler olarak, gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Öğretmenleriniz, aileleriniz, kısacası bu ülke gençlere güveniyor” dedi.



Konya Sanayi Odası olarak mesleki eğitimin güçlenmesi ve gençlerin üretimle daha fazla buluşması için her zaman öğrencilerin yanında olduklarını aktaran Büyükeğen, köklü üretim kültürünün meslek liseli gençlerin emeğiyle daha da yükseleceğini ve Türkiye’nin yine gençlerin azmiyle, üreterek güçlenen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tayyip Sarı ise, Konya’nın mesleki eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Konya modeli mesleki eğitimin, ülke genelinde rol model olarak gösterildiği bilgisini paylaşan Sarı, Konya’da mesleki eğitim oranının yüzde 50’yi aştığını aktararak, “Türkiye genelinde mesleki eğitim oranı yüzde 40 iken, bugün Konya’da yüzde 50’leri aşan mesleki eğitim oranı yakaladık. Şu anda lise eğitimine devam eden her iki öğrenciden biri mesleki eğitim ailemizin bir öğrencisi. Bunun yanında ulusal ve uluslararası robot yarışmaları ve bilimsel yarışmalarda her daim ilk 3’tde olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim en büyük paydaşımız Odalarımız, STK’larmız, kurumlarımız. Bu sinerji bizim için çok kıymetli” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından, Atölyeden Kareler Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

