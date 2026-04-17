Konya'daki yaralamada kaçan şüpheli yakalandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavga gerekçesiyle aralarında husumet bulunan G.Ç., K.Ç. ve H.Ç. cadde üzerinde tekrar tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle H.Ç. silahla ateş etti. Olayda G.Ç. ve K.Ç. ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli H.Ç., Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.