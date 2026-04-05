Konya'daki hastane 'UHD' ile hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunuyor
Hastaneye gelemeyen hastalar için Meram Devlet Hastanesinde Uzaktan Hasta Değerlendirmesi başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor
Haberin Özeti
- • Konya Meram Devlet Hastanesi, hastalara dijital teknolojilerle uzaktan muayene, takip ve danışmanlık hizmeti sunan Uzaktan Hasta Değerlendirmesi (UHD) uygulamasını sürdürüyor.
- • Özellikle yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalar için rapor/reçete işlemleri ile kronik hastalık takiplerinde büyük kolaylık sağlıyor.
- • Hastalar, MHRS üzerinden mobil uygulama, e-Devlet veya ALO 182 hattı aracılığıyla 7/24 randevu alarak bu hizmetten faydalanabiliyor.
Meram Devlet Hastanesinde Uzaktan Hasta Değerlendirmesi (UHD) devam ediyor.
Uzaktan Hasta Değerlendirmesi, hastaların hastaneye gitmeden, dijital teknolojiler (görüntülü/sesli) aracılığıyla hekim tarafından uzaktan muayene, takip, tanı ve danışmanlık hizmeti sunuyor.
Özellikle yaşlı, engelli veya yatağa bağımlı hastaların rapor/reçete işlemleri ve kronik hastalık takibi için MHRS üzerinden randevu ile güvenli bir şekilde uygulanan sağlık hizmeti.
Uzaktan Hasta Değerlendirmesi randevuları MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden, MHRS Mobil uygulaması, e-Devlet veya ALO 182 hattı aracılığıyla 7/24 randevu alınabiliyor.