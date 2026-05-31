Konya'da yavru kedi operasyonu

Kuyuya düşen yavru kedi için seferber olan itfaiye yavru kediyi kurtararak gönüllere su serpti.

Konya'da yavru kedi operasyonu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Yenicami Mahallesi 154555. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İhbarın ardından adrese ulaşan itfaiye görevlileri, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Konya'daki bin 700 yıllık kilise hala ayakta
Bu Habere de Bak
Konya’daki bin 700 yıllık kilise hala ayakta

Konya'da yavru kedi operasyonu

Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma operasyonunun ardından yavru kedi bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru kedinin sahibi Faruk Öncü ise, kedisini sağ salim kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

İHA

Bakmadan Geçme

Konyaspor ne zaman topbaşı yapacak?
Konyaspor ne zaman topbaşı yapacak?
Konya'daki bu medrese görenleri renkleriyle büyülüyor
Konya’daki bu medrese görenleri renkleriyle büyülüyor
Konya'da Beyşehir'in saklı cenneti
Konya’da Beyşehir’in saklı cenneti
Tatil sonrası sendromuna karşı Konya'da uzmanından tavsiye
Tatil sonrası sendromuna karşı Konya'da uzmanından tavsiye
Konya'da keşfedilen 4 yeni tür literatüre geçti
Konya'da keşfedilen 4 yeni tür literatüre geçti
Konya'da özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor
Konya'da özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor