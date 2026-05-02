Konya'da uyuşturucuya kovalamacalı darbe
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- • Konya'nın Seydişehir ilçesinde Narkotik ekipleri, Antalya'dan getirilen uyuşturucu hapları kovalamaca sonucu bir araçta ele geçirdi.
- • Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.D. adliyeye sevk edildi.
- • Adliyeye sevk edilen şüpheli H.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente Antalya’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli aracı kovalamaca sonucunda bir arazide yakaladı.
Araçta yapılan aramada valizin astar kısmında uyuşturucu haplar, ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüphelinden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.