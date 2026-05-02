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Konya'da bugün kimler vefat etti? 2 Mayıs Cumartesi

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 2 Mayıs Cumartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 2 Mayıs Cumartesi
Şerife KayaEditör
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