Konya'da bugün kimler vefat etti? 2 Mayıs Cumartesi
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 2 Mayıs Cumartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
ALİ ÖZÇELİK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
FEVZİYE KOCAOĞULLAR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
ALİ ACAR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
FİTNAT UĞURLU
ÜÇLER MEZARLIĞI
MAHMUT YEŞİLER
ÜÇLER MEZARLIĞI
NESLİHAN AVCI
ÜÇLER MEZARLIĞI
NEVZET YILDIZ
ARAPLAR MEZARLIĞI
ŞADİYE GÜNDOĞDU
YAZIR MEZARLIĞI
ERCAN SEVER
YAZIR MEZARLIĞI
EKREM UĞUR
YAZIR MEZARLIĞI
MAHMUT KULOĞLU
ÜÇLER MEZARLIĞI
HURİNAZ ŞAHİN
ALİYENLER MEZARLIĞI
GİLMAN ÜNEL
TEKKE MEZARLIĞI
FİKRİYE TÖMEK
ÜÇLER MEZARLIĞI
HÜSEYİN YELKEN
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
GÜLBAHAR SEYİS
ARAPLAR MEZARLIĞI
ABDULLAH GÜLTEKİN
ÜÇLER MEZARLIĞI
ŞABAN ÖZLÜ
ALİYENLER MEZARLIĞI