Konya'da seri sonu! Finalspor'a boyun eğdik: 97-101

BASKETBOL Erkekler 1. Ligi’nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’un evindeki yenilmezlik serisi sona erdi. 30. hafta maçında Finalspor’u konuk eden sarı-siyahlılar, inişli-çıkışlı bir oyun sergiledi maçın ardından rakibine 101-97 mağlup oldu. Bu sonuçla Konya Büyükşehir’in evindeki 8 maçlık kaybetmeme serisi sona ererken, Finalspor ise toplamda 12. galibiyetini elde etti ve ligde kalma yolunda önemli bir zafere imza attı. Toplamda dokuzuncu yenilgisini alan Konya Büyükşehir buna karşın play-off öncesinde dördüncü sıradaki yerin korudu. Sarı-siyahlılar, 31. hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren ve düşme hattında yer alan Ankaragücü’ne konuk olacak. 3 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. KONUK ekip Finalspor, Desmond Washington yönetiminde maça çok iyi başladı ve farkı 12 sayıya kadar çıkardı. 4/6 ile üçlük atan, 8 asist üreten Finalspor ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. Konya Büyükşehir, farkı 5 sayıya kadar çektikten sonra Finalspor skoru 34-25’e getirdi ve ev sahibi takım ikinci molasını da kullanmak zorunda kaldı. Mola sonrası fark 16 sayıya (43-27) yükseldi. Devre sonunu çok iyi oynayan Konya büyükşehir soyunma odasına gidilirken farkı 5 sayıya (48-43) düşürdü. Ege Havsa 14, Desmond Washington 12 sayıyla takımlarının skorerleri oldu. Üçüncü çeyreğin 5. dakikası 61-50 Finalspor üstünlüğü ile geçildi. Konya Büyükşehir, New Williams’ın ısınmasıyla yaklaştı ve son periyoda girilirken skor 71-67 oldu. Dördüncü periyodun ilk hücumunda Oğulcan Baykan farkı 1 sayıya (71-70) çekti, 2. dakikada Alp Karahan üçlükle skoru 73-73 eşitledi. Bitime 6 buçuk dakika kala Konya Büyükşehir, Ege Havsa’nın üçlüğü ile maçta ilk kez öne geçti: 80-79. Alp Karahan’ın aleyhine çalınan sportmenlik dışı faulden sonra Finalspor 4 dakika kala skoru 88-84 lehine çevirdi. Can Özcan ile 3 dakika kala 7 farkı yakalayan Finalspor son bir buçuk dakikaya da 83-88 önde girdi. Karşılaşma 101-97 Finalspor galibiyetiyle sona erdi.