Konya'da seri sonu! Finalspor'a boyun eğdik: 97-101
Konya Büyükşehir Belediyespor sahasında Finalspor'a 101-97 mağlup oldu. Sarı-siyahlı temsilcimiz bu sonuçla evindeki 8 maçlık kaybetmeme serisini sonlandırdı. Finalspıor ise ligde kalma adına çok önemli bir galibiyete imza attı
BASKETBOL Erkekler 1. Ligi’nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’un evindeki yenilmezlik serisi sona erdi. 30. hafta maçında Finalspor’u konuk eden sarı-siyahlılar, inişli-çıkışlı bir oyun sergiledi maçın ardından rakibine 101-97 mağlup oldu. Bu sonuçla Konya Büyükşehir’in evindeki 8 maçlık kaybetmeme serisi sona ererken, Finalspor ise toplamda 12. galibiyetini elde etti ve ligde kalma yolunda önemli bir zafere imza attı. Toplamda dokuzuncu yenilgisini alan Konya Büyükşehir buna karşın play-off öncesinde dördüncü sıradaki yerin korudu. Sarı-siyahlılar, 31. hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren ve düşme hattında yer alan Ankaragücü’ne konuk olacak. 3 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. KONUK ekip Finalspor, Desmond Washington yönetiminde maça çok iyi başladı ve farkı 12 sayıya kadar çıkardı. 4/6 ile üçlük atan, 8 asist üreten Finalspor ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. Konya Büyükşehir, farkı 5 sayıya kadar çektikten sonra Finalspor skoru 34-25’e getirdi ve ev sahibi takım ikinci molasını da kullanmak zorunda kaldı. Mola sonrası fark 16 sayıya (43-27) yükseldi. Devre sonunu çok iyi oynayan Konya büyükşehir soyunma odasına gidilirken farkı 5 sayıya (48-43) düşürdü. Ege Havsa 14, Desmond Washington 12 sayıyla takımlarının skorerleri oldu. Üçüncü çeyreğin 5. dakikası 61-50 Finalspor üstünlüğü ile geçildi. Konya Büyükşehir, New Williams’ın ısınmasıyla yaklaştı ve son periyoda girilirken skor 71-67 oldu. Dördüncü periyodun ilk hücumunda Oğulcan Baykan farkı 1 sayıya (71-70) çekti, 2. dakikada Alp Karahan üçlükle skoru 73-73 eşitledi. Bitime 6 buçuk dakika kala Konya Büyükşehir, Ege Havsa’nın üçlüğü ile maçta ilk kez öne geçti: 80-79. Alp Karahan’ın aleyhine çalınan sportmenlik dışı faulden sonra Finalspor 4 dakika kala skoru 88-84 lehine çevirdi. Can Özcan ile 3 dakika kala 7 farkı yakalayan Finalspor son bir buçuk dakikaya da 83-88 önde girdi. Karşılaşma 101-97 Finalspor galibiyetiyle sona erdi.