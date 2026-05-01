Konya'da korku dolu anlar: Aracını saran alevlerin ortasına daldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücü kendi çabalarıyla yangını söndürmek isterken yaralandı.

  • Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'nde park halindeki otomobilin bagaj kısmındaki ot biçme makinesinde yangın çıktı.
  • Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü Mustafa A., vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.
  • İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı sürücü Mustafa A. hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında sürücü yaralandı.

Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmında yer alan ot biçme makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Akşehir araç yangını müdahalesiyle alevleri kontrol altına alarak yangının çevredeki diğer araçlara sıçramasını önledi

Kısa sürede yayılan alevler aracı sararken, kendi çabasıyla yangını söndürmek isteyen sürücü Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin bagaj kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sararak korku dolu anlar yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluştuğu belirlenen Mustafa A, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

