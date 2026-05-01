Konya'da korku dolu anlar: Aracını saran alevlerin ortasına daldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücü kendi çabalarıyla yangını söndürmek isterken yaralandı.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'nde park halindeki otomobilin bagaj kısmındaki ot biçme makinesinde yangın çıktı.
- • Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü Mustafa A., vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.
- • İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı sürücü Mustafa A. hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında sürücü yaralandı.
Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmında yer alan ot biçme makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler aracı sararken, kendi çabasıyla yangını söndürmek isteyen sürücü Mustafa A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluştuğu belirlenen Mustafa A, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.