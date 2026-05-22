Konya'da hayvan sağlığı denetimlerle korunuyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri ile genelinde hastalıktan ari işletmelerde denetim ve kontrol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir’de ilçe tarım müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri tarafından denetimler düzenlendi.

Denetim hakkında yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen kontrollerde; işletmelerin biyogüvenlik uygulamaları, hayvan sağlığı kayıtları, aşılama programları ve hijyen koşulları titizlikle incelenmektedir.

Ayrıca, hastalıklardan korunmaya yönelik alınan önlemler değerlendirilerek işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Hastalıktan ari işletmeler, hayvan sağlığının korunması, verimli üretimin sürdürülebilmesi ve güvenilir hayvansal ürün elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İlçe Müdürlüğümüz, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.”ifadelerine yer verildi.