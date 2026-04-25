Konya'da gönüllülerden örnek hareket

Konya'nın Yunak ilçesinde gönüllülerin yaptırdığı kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Konya'da gönüllülerden örnek hareket
AA
Anadolu Ajansı
  • Konya'nın Yunak ilçesinde **İyilik Peşinde Hareketi** kapsamında gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan yeni kütüphane törenle hizmete açıldı.

Sülüklü Mahallesi'nde Sülüklü Mimar Sinan Ortaokulu ve Sülüklü 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesinde, "İyilik Peşinde Hareketi" kapsamında gönüllülerin katkılarıyla kütüphane oluşturuldu.

Sülüklü Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışını Kaymakam Can Alperen Taşavlı ve Belediye Başkanı Subhan Günaltay yaptı.

Konya'nın o ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Bu Habere de Bak
Konya'nın o ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için kütüphanenin hizmete girmesinin önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti, incelemelerde bulundu.

Açılışa, Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

AA

Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı
Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı
Konya'ya müjde! Öldü denilen göl dirildi
Konya'ya müjde! Öldü denilen göl dirildi
Konya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı
Konya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden anlamlı çalıştay
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden anlamlı çalıştay