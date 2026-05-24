Konya'da ekili alanlarda süne çalışması yapılıyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri hububat ekili alanlarda süne yumurta surveyi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki ekili alanlarda süne çalışması gerçekleştirildi.

Ümmü Gülsüm Dündar
Çalışma hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince hububat ekili tarlalarda Süne Yumurta Surveyi çalışmaları  devam etmektedir.  Meyve sebze bahçelerinde feromon tuzaklarımız düzenli olarak kontrol edilmekte, hastalık zararlı tespiti halinde üreticilerimiz sms ile bilgilendirilmektedir. Kaliteli ve sağlıklı ürün elde edebilmek, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek için saha çalışmalarımız mesai mevhumu gözetmeksizin yapılmaktadır.”

