Konya'da doğada bulduğu mantar şaşkına çevirdi

Konya Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesinde yaşayan mahalle sakinlerinden Anıl Musab Baysal hem ağırlığı hem de görüntüsüyle bulduğu doğal mantarla şaşkınlık yaşadı.

Doğada nadir rastlanan büyüklükte bir doğal istiridye mantarı bulan Baysal, terazide tarttığında 9,7 kilogram ağırlığa sahip olduğunu gördü. İlk defa böyle irilikte bir istiridye mantarı gördüğünü anlatan Baysal, "Karşılaştığım manzara karşısında önce büyük şaşkınlık yaşadım. Tek parça halinde bu kadar büyük bir istiridye mantarına nadiren rastlandığı belirtildi. Görenlerin de ilgisini çekti. Çok dikkat çekici bir mantar bana denk geldi" ifadelerini kullandı.