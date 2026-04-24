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Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 24 Nisan Cuma günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. KEMAL CİHAN AYTAN
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  2. GÜLCAN AKBAY
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  3. NAZMİYE BABA
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  5. MEHMET POLAT
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  6. HANİFE TEKİN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  7. GÜLSEREN BAŞAK
    HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )
     
  8. MUHAMMET RAŞİT OKATAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  9. CEVAT ORAÇ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  10. ALİ OSMAN ELMALI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. ORHAN TOKER
    KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
     
  12. RAMİZ YALÇINER
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  13. MUSTAFA SOLMAZ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  14. AYŞE SEVİŞ
    DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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