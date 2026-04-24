Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 24 Nisan Cuma günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- KEMAL CİHAN AYTAN
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- GÜLCAN AKBAY
MUSALLA MEZARLIĞI
- NAZMİYE BABA
MUSALLA MEZARLIĞI
- ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- MEHMET POLAT
BEDİR MEZARLIĞI
- HANİFE TEKİN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- GÜLSEREN BAŞAK
HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )
- MUHAMMET RAŞİT OKATAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- CEVAT ORAÇ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- ALİ OSMAN ELMALI
YAZIR MEZARLIĞI
- ORHAN TOKER
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
- RAMİZ YALÇINER
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUSTAFA SOLMAZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AYŞE SEVİŞ
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI