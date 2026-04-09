Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Nisan Perşembe
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 9 Nisan Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
AVÇİL ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU
(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)
235 73 33
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLERYÜZ ECZANESİ
KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)
0551 024 35 20
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BAYRAK ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 23 24
4. BÖLGE (MERAM)
ESMA AKTÜRK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)
324 17 67
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
TAŞKIRAN ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 99 11
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
YENİ POÇAN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
350 52 43
7. BÖLGE (KARATAY)
TOKKAŞ ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ SARAÇOĞLU CADDESİ NO:107F KARATAY
(SARAÇOĞLU BEŞYOL MARKET ARKASI)
0533 153 98 81
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
MUTLU ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:88 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ YANI)
0542 342 92 70
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYÜP SULTAN ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
248 24 84
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SİBEL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)
0501 007 14 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
DEMİRCİ ECZANESİ
BOSNA HERSEK MH. ELÇİBEY SK. NO:15F SELÇUKLU
(BOSNA HERSEK MAHALLESİ,BEŞFİDAN ARKASI, HİZMET CAMİİ KARŞISI)
261 00 09
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ŞEREF YAVUZ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
320 11 85