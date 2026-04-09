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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Nisan Perşembe

Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 9 Nisan Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Nisan Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)

AVÇİL ECZANESİ    

FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU
(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)

235 73 33

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

GÜLERYÜZ ECZANESİ        

 KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)

0551 024 35 20

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

BAYRAK ECZANESİ        

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 23 24

4. BÖLGE (MERAM)   

ESMA AKTÜRK ECZANESİ        

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)

324 17 67

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)   

TAŞKIRAN ECZANESİ        

HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 99 11

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

YENİ POÇAN ECZANESİ        

SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)

350 52 43

7. BÖLGE (KARATAY)    

TOKKAŞ ECZANESİ        

İSTİKLAL MAHALLESİ SARAÇOĞLU CADDESİ NO:107F KARATAY
(SARAÇOĞLU BEŞYOL MARKET ARKASI)

0533 153 98 81

8. BÖLGE (SELÇUKLU)   

MUTLU ECZANESİ        

FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:88 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ YANI)

0542 342 92 70

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

EYÜP SULTAN ECZANESİ        

CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

248 24 84

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SİBEL ECZANESİ        

YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)

0501 007 14 50

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

DEMİRCİ ECZANESİ        

BOSNA HERSEK MH. ELÇİBEY SK. NO:15F SELÇUKLU
(BOSNA HERSEK MAHALLESİ,BEŞFİDAN ARKASI, HİZMET CAMİİ KARŞISI)

261 00 09

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

ŞEREF YAVUZ ECZANESİ        

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

320 11 85

Ümmü Gülsüm Dündar

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