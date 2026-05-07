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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Mayıs Perşembe günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 7 Mayıs Perşembe, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Mayıs Perşembe günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZGÜL ECZANESİ       
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
0332 236 38 08


2. BÖLGE (SELÇUKLU)   

DURU ECZANESİ       
ŞEKER MAHALLESİ ŞEFİK CAN CADDESİ NO:49B SELÇUKLU
(AHMET KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ KARŞISI)
0332 502 14 93


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

MARMARA ECZANESİ       
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AP SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 502 64 53


4. BÖLGE (MERAM)   

ZEYNEP BELVİRANLI ECZANESİ       
 ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42D MERAM
(KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI)
0332 323 03 10


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)   

LOKMAN ECZANESİ       
NAKİPOĞLU MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ MAVİ SARAY İŞ MERKEZİ NO 58C KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI OTEL BAYKARA KARŞISI)
0332 351 73 48


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

ŞÖLEN ECZANESİ       
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ APAK APT. NO:34B MERAM
(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)
0332 333 00 11


7. BÖLGE (KARATAY)    

NENEHATUN ECZANESİ       
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:3/L KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI,KVC VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI)
0332 238 39 20


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BAHA ECZANESİ      
BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 245 66 66


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ACAY ECZANESİ       
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
0332 241 27 10


10. BÖLGE (SELÇUKLU)   

MANOLYA ECZANESİ       
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89O SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 263 09 03


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

AKDEMİR ECZANESİ       
 KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ EBRU SOKAK NO:7H SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 261 00 60


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

PINARIN ECZANESİ       
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30D MERAM
(ZAFER ORTAOKULU İLERİSİ, ŞOK MARKET YANI)
0332 357 77 85

Ümmü Gülsüm Dündar

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