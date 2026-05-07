Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 7 Mayıs Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 7 Mayıs Perşembe, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZGÜL ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
0332 236 38 08
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
DURU ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEFİK CAN CADDESİ NO:49B SELÇUKLU
(AHMET KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ KARŞISI)
0332 502 14 93
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MARMARA ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AP SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 502 64 53
4. BÖLGE (MERAM)
ZEYNEP BELVİRANLI ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42D MERAM
(KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI)
0332 323 03 10
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
LOKMAN ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ MAVİ SARAY İŞ MERKEZİ NO 58C KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI OTEL BAYKARA KARŞISI)
0332 351 73 48
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞÖLEN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ APAK APT. NO:34B MERAM
(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)
0332 333 00 11
7. BÖLGE (KARATAY)
NENEHATUN ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:3/L KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI,KVC VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI)
0332 238 39 20
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHA ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 245 66 66
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ACAY ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
0332 241 27 10
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
MANOLYA ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89O SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 263 09 03
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKDEMİR ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ EBRU SOKAK NO:7H SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 261 00 60
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
PINARIN ECZANESİ
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30D MERAM
(ZAFER ORTAOKULU İLERİSİ, ŞOK MARKET YANI)
0332 357 77 85