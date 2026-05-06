TEKNOFEST 2026 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Öğrencilerin TEKNOFEST sürecine daha etkin katılımlarını sağlamak amacıyla Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen TEKNOFEST 2026 Tanıtım Toplantısı akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Gençlik Vadisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Servi, Gençlik Vadisi’nin Üniversite bünyesinde TEKNOFEST gibi önemli organizasyonların koordinasyonunu üstlendiğini belirterek öğrencilere aktif destek sunduklarını ifade etti. Organizasyonun yalnızca teknik bölümlere hitap etmediğinin altını çizen Servi, “TEKNOFEST, aslında sadece mühendislik ve teknik alanlara ait bir yarışma değil; sizlerin de bu pastada çok büyük bir payı var.”şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu, bilim ve sanatın birlikte ilerlemesi gerektiğine işaret ederek “Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa, sanat ve bilim de kol kola girmezse başarılı olamaz.”dedi. T3 Vakfı Konya İl Sorumlusu Mehmet Reha Koçak ise TEKNOFEST’in yalnızca final etkinliklerinden ibaret olmadığını belirterek “TEKNOFEST denildiği zaman genellikle insanların zihinlerine sadece o final anı geliyor.

Ancak organizasyonun bir arka planı var ve bunu oluşturan, muhtelif zaman dilimlerine bölünmüş yarışma süreçleri bulunuyor.”ifadelerini kullandı. İnsanlığın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve sanatın bu süreçteki belirleyici rolünü aktaran Küme Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Ali Ulvi Mıhoğlu, gençlere hayal kurma çağrısında bulunarak üretim ekosistemine dahil olmanın gerekliliğini vurguladı. Küme Vakfı Üniversiteler Koordinatörü Dr. Aydın Akpınar da gençlerin yeteneklerini yerel değerlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Akpınar, “Eğer vatana, millete hizmet eden bir fikirse biz bunları koşulsuz desteklemeye hazırız.” diyerek sanat ve sosyal bilimler alanında esnek ve üretken bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Program, akademisyen ve öğrencilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.