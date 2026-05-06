Selçuk'ta sorumlu tüketime dikkat çekildi

Selçuk Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü tarafından “Sorumlu Tüketim” semineri gerçekleştirildi. Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılan seminere Selçuk Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Çelik ile Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Mühendisi Büşra Koruluk konuşmacı olarak katıldı. Programda sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, bilinçli tüketim davranışlarının geliştirilmesi ve sıfır atık yaklaşımının günlük hayata entegrasyonu konuları masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Filiz Çelik, Selçuk Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğünün yeni kurulan bir birim olduğunu ifade ederek, “Amacımız, Üniversitemizde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmaktır. Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin haklarını korumayı ifade eder. Bu anlayış doğrultusunda enerji, su, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi birçok alanda çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz”şeklinde konuştu.

Çevre Mühendisi Büşra Koruluk da sunumunda iklim değişikliği ve atık yönetimi konularına değindi. İklim değişikliğinin küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu, artan sıcaklıkların kuraklık, hava kirliliği ile doğal afetler gibi etkilerle yaşamı doğrudan etkilediğini anlatan Koruluk, “Bir kişi günde ortalama 1,17 kilogram çöp üretmektedir ve bunun önemli bir kısmı geri dönüştürülebilir atıklardan oluşur. Ancak bu atıkların doğada yok olma süreleri oldukça uzundur. Örneğin plastik şişeler yüzlerce yıl doğada kalmaktadır. Bu nedenle atıkların kaynağında ayrıştırılması büyük önem taşımaktadır. İsrafı azaltmak, ihtiyaç kadar tüketmek, geri dönüşüme uygun ürünleri tercih etmek ve atıkları ayrıştırmak çevreye katkı sağlar. Daha yaşanabilir bir dünya için herkesin sorumluluk alması gerekiyor”dedi.