Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2Mayıs Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 2 Mayıs Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KOÇ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)
234 01 75
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KÜBRA ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)
211 00 23
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
GÜNEŞ ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ A BLOK 206A SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNASI CİVARI)
324 12 11
4. BÖLGE (MERAM)
YUNUS ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ. YEDEKIRMAK SOKAK NO:32/D MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.ACİL KARŞISI)
324 40 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
NİMET ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ SULTANVELED CADDESİ NO:18C KARATAY
(ESKİ HAPİSHANE CD. AKYURT MARKET İLERİSİ)
350 76 33
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
AKADEMİK ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)
350 70 77
7. BÖLGE (KARATAY)
ZEYNEB VATANSEV ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. D BLOK NO:5E KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI)
302 26 66
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKINCILAR ECZANESİ
AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ İTTİFAK SİTESİ NO:1A SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 35 47
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOST ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55G SELÇUKLU
(6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
251 82 38
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLDEN ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:18A SELÇUKLU
(YAZIR MAHALLESİ MUHTARLIĞI ARKASI, İKONİA SİTESİ KARŞISI)
265 15 10
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇAĞLAR ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:11D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 03 06
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖZİPEK ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513. SOKAK NO:22B MERAM
(45 NOLU ASM KARŞISI, YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ)
375 03 65