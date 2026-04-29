Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 29 Nisan Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ESRA AYHAN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIR TÜRK SOKAK NO: 20E SELÇUKLU
(NENE HATUN PARKI İÇİ, 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
302 86 36
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
HACIKAYMAK ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:3C-D-E SELÇUKLU
(64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ÇUHADAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
238 15 10
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
NARÇİÇEĞİ ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:9B SELÇUKLU
(11 NOLU ASM KARŞISI, BAŞKENT CİVARI)
247 80 47
4. BÖLGE (MERAM)
HAVZAN ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 10 80
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
POÇAN ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY
(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)
352 06 59
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
PAZAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ SAHİBİATA CADDESİ KAYALAR APT. NO:202D MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-BALIK HALİ KARŞISI)
352 60 08
7. BÖLGE (KARATAY)
BUSE ECZANESİ
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3E KARATAY
(FETİH CD.ÇETİNLER MARKET ARKASI 72 NOLU HATİCE-FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0545 839 15 49
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
MENEKŞE ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:9F SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 23 71
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZLEM SARAÇ ECZANESİ
BUHARA MH. ABDÜLHAMİT CD. NO:5D SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ 56 NOLU ASM KARŞISI)
249 52 49
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKINBEY ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:34I SELÇUKLU
(28 NOLU SAĞLIK OCAĞI İKONİA KONUTLARI KARŞISI, YAZIR MAHALLESİ MUHTARLIĞI KARŞISI OTOGAR CİVARI)
265 22 23
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ASYA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ SONER SOKAK NO:1B-1C SELÇUKLU
(BAŞÇARŞISI, KAYALAR CAMİİ YANI)
241 45 81
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
SOYLU HADİM ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513.SOKAK NO:22A MERAM
(YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ 45 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
375 03 03