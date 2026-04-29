Konya Milletvekili Selvi önemli komisyonda görev yapacak

Komisyon, 3 ay süreyle çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında da incelemeler yapabilecek; ilk toplantısında başkanını seçecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olayları ile çocukların dijital risklerini araştıracak bir Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Genel Kurul'da, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

22 üyeden oluşan ve tamamı Milletvekillerinden oluşan komisyonda AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi’de görev alacak. Komisyon'un, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak. Çalışma süresi 3 ay olacak Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.