Konya 3. Ana Jet Üssü'nde önemli değişim

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda nöbet değişimi yaşandı. Tuğgeneral Mete Kuş Hava Kuvvetleri emrine çekilirken, üssün yeni komutanı Tuğgeneral Esat Çetin oldu.

Haberin Özeti

  • Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda üst düzey görev değişimi yaşandı; Tuğgeneral Mete Kuş görevinden ayrılarak Hava Kuvvetleri emrine çekildi.
  • Tuğgeneral Mete Kuş'un ayrılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki rutin komuta yapılandırması ve stratejik rotasyonlar kapsamında değerlendirildi.
  • Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, stratejik öneme sahip Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak atandı.

Konya’da stratejik öneme sahip 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı bünyesinde üst düzey bir görev değişimi gerçekleştirildi. Alınan kararla birlikte, Türk Hava Kuvvetleri’nin en kritik üslerinden biri olan Konya’daki komuta kademesinde yeni bir dönem başladı. 

Uzun süredir Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Mete Kuş, son yayımlanan kararname ile görevinden ayrıldı. Kuş’un yeni görev yerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı emri olduğu açıklandı. 

Bu değişim, TSK bünyesindeki rutin komuta yapılandırması ve stratejik rotasyonlar kapsamında değerlendiriliyor.

YENİ KOMUTAN TUĞGENERAL ESAT ÇETİN

Tuğgeneral Mete Kuş’un yerine ise Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak atandı. Tecrübeli komutanın, Konya’daki uluslararası tatbikatlar ve hava savunma operasyonlarındaki koordinasyonu devralması bekleniyor.

