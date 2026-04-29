Konya 3. Ana Jet Üssü'nde önemli değişim

Konya’da stratejik öneme sahip 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı bünyesinde üst düzey bir görev değişimi gerçekleştirildi. Alınan kararla birlikte, Türk Hava Kuvvetleri’nin en kritik üslerinden biri olan Konya’daki komuta kademesinde yeni bir dönem başladı.

Uzun süredir Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Mete Kuş, son yayımlanan kararname ile görevinden ayrıldı. Kuş’un yeni görev yerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı emri olduğu açıklandı.

Bu değişim, TSK bünyesindeki rutin komuta yapılandırması ve stratejik rotasyonlar kapsamında değerlendiriliyor.

YENİ KOMUTAN TUĞGENERAL ESAT ÇETİN

Tuğgeneral Mete Kuş’un yerine ise Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak atandı. Tecrübeli komutanın, Konya’daki uluslararası tatbikatlar ve hava savunma operasyonlarındaki koordinasyonu devralması bekleniyor.