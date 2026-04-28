Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Nisan Salı
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 28 Nisan Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
DEFNE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)
237 55 50
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KILINÇARSLAN ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU
(RAUF DENKTAŞ CAD. ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)
234 01 73
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AY SELİM ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7B SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, AKŞEMSETTİN SPOR TESİSLERİ)
257 11 22
4. BÖLGE (MERAM)
YAYLA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:32E MERAM
(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL KAPISI KARŞ.)
323 11 93
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
GENÇ ECZANESİ
KALENDERHANE MAHALLESİ BOLAY SOKAK NO:11B KARATAY
(MUSALLA MEZARLIĞI, ŞEHİTLİK MEZARLIĞI KARŞISI)
234 13 13
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞEHİRLİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜNECCİMBAŞI SOKAK NO:10 SELÇUKLU
(KÜLTÜRPARK OTOBÜS DURAKLARI İLERİSİ, ZİNDANKALE KATLI OTOPARK ARKASI)
352 06 63
7. BÖLGE (KARATAY)
İNCİ ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ MİLLİLER CADDESİ NO:7H KARATAY
(ADLİYE CİVARI,ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
355 18 08
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
PLAZA ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU
(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)
247 77 37
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİF ŞİFA ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:23E SELÇUKLU
(70 NOLU M.ÇINAR ASM KARŞI ÇAPRAZI,MEDOVA HASTANESİ YAKINI)
551 50 55
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUĞÇE EKİCİ ECZANESİ
YAZIR MH. BEYHEKİM CD. OĞUZBEY SİT. 3. GİRİŞ 42H SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YOLU ÜZERİ)
247 02 22
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
HAKYEMEZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU
(MTA LOJMANLARI YANI)
255 41 47
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖMÜR ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR CADDESİ NO:2A MERAM
(TEMAŞEHİR KONUTLARI VE 28 NOLU SAĞLIK OCAGI KARŞISI)
322 16 57