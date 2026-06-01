Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 1 Haziran Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
CANSU ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
353 15 35
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLERYÜZ ECZANESİ
KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)
0551 024 35 20
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
REİSOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:246B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 74 74
4. BÖLGE (MERAM)
UFUK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
324 51 64
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
TAŞKIRAN ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 99 11
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
AKTOPRAK ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:16A MERAM
(TARİHİ BUĞDAY PAZARI VE KIZILAY HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI)
351 70 48
7. BÖLGE (KARATAY)
BİLGE ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1A KARATAY
(FETİH CADDESİ FETİH CAMİİ YANI)
237 37 17
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOĞA ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(UFUK BAŞARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI, KARDELEN MARKET CİVARI)
245 66 86
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUBA ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ İSTEK SOKAK NO:4/6B SELÇUKLU
(1. ORG. SANAYİ KARŞISI, İKİZ KULELER ALTI ÇELİKKAYALAR MARKET YANI)
249 68 68
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ESRA YAVUZ ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1B SELÇUKLU
(PARSANA CUMARTESİ PAZARI YANI)
248 47 48
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAKURT ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ GÜRKUYU SOKAK. NO:2C SELÇUKLU
()
255 03 29
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ELİF ECZANESİ
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CAD. NO:26/1A KARATAY
(9 NOLU ASM KARŞISI)
351 51 85