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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 1 Haziran Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;
 

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

CANSU ECZANESİ    
            FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:27C SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
353 15 35


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

GÜLERYÜZ ECZANESİ    
            KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)
0551 024 35 20


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

REİSOĞLU ECZANESİ    
            KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:246B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 74 74


4. BÖLGE (MERAM)    

UFUK ECZANESİ    
            ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
324 51 64


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

TAŞKIRAN ECZANESİ    
            HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 99 11


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

AKTOPRAK ECZANESİ    
            SAHİBATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:16A MERAM
(TARİHİ BUĞDAY PAZARI VE KIZILAY HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI)
351 70 48


7. BÖLGE (KARATAY)   

 BİLGE ECZANESİ    
            HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1A KARATAY
(FETİH CADDESİ FETİH CAMİİ YANI)
237 37 17


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

DOĞA ECZANESİ    
            AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(UFUK BAŞARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI, KARDELEN MARKET CİVARI)
245 66 86


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

TUBA ECZANESİ    
            DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ İSTEK SOKAK NO:4/6B SELÇUKLU
(1. ORG. SANAYİ KARŞISI, İKİZ KULELER ALTI ÇELİKKAYALAR MARKET YANI)
249 68 68


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ESRA YAVUZ ECZANESİ    
            PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1B SELÇUKLU
(PARSANA CUMARTESİ PAZARI YANI)
248 47 48


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KARAKURT ECZANESİ    
            SANCAK MAHALLESİ GÜRKUYU SOKAK. NO:2C SELÇUKLU
()
255 03 29


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

ELİF ECZANESİ    
            KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CAD. NO:26/1A KARATAY
(9 NOLU ASM KARŞISI)
351 51 85

Ümmü Gülsüm Dündar

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