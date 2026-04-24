Konya'da 23 Nisan'da anlamlı etkinlik

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konya'da anlamlı bir etkinlik düzenledi

Haberin Özeti

  • Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bedesten Çarşısı'nda etkinlik düzenledi.
  • Etkinlik, çocuklarda sorumluluk ve empati bilincini geliştirmek amacıyla sokağa bırakılan oyuncaklarla gerçekleştirildi.
  • Duyarlılık gösterip oyuncakları sahiplerine ulaştıran çocuklar ödüllendirilerek iyilik yapma alışkanlığı kazandırılması hedeflendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya Bedesten Çarşısı'nda etkinlik düzenledi.

Çocuklarda sorumluluk ve empati bilincini geliştirmek amacıyla tarihi Bedesten Çarşısı'nda etkinlikte, sokağa bırakılan oyuncakları fark eden çocukların duyarlılıkları gözlemlendi.

Oyuncağı sahibine ulaştıran çocuklar, sergiledikleri davranıştan ötürü oyuncakla ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarda iyilik yapma alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik, çocuklar ve ailelerince memnuniyetle karşılandı.

