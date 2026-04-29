  Konya Büyükşehirli Tarakçı, Dev Tur'da derece elde etti

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa kazandı. Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti

Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle kazandı.
  • Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçerek dikkat çekti.
  • Bu sonuçla Ivan Ramiro Sosa, genel klasman ve tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu giydi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) üçüncü etabını, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa kazandı. Marmaris-Kıran arasındaki 132,7 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı Sosa, 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle ilk sırada tamamladı. Zirve finişine sahne olan etapta Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies ekibinden Fransız Nicolas Breuillard ise 3'üncülüğü elde etti.

Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti. Tırmanış ve sprint kapılarında ise Muğla Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Kazak sporcu Rudolf Remkhi ilk sırayı aldı. Bu sonuçla Sosa, hem genel klasmanda hem de tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu ele geçirdi. Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski'de kaldı. Yarışa bugün Marmaris ile Fethiye arasında yapılacak 4. etapla devam edilecek. 

Ağzını kapatan futbolcu yandı!
Bu Habere de Bak
Ağzını kapatan futbolcu yandı!
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!
Konya’da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!
Şirketlerin çevresel yükümlülükleri artıyor
Şirketlerin çevresel yükümlülükleri artıyor
Konya'da dolmuş tarifeleri de mi zamlandı?
Konya’da dolmuş tarifeleri de mi zamlandı?
Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte
Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte
Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba